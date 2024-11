Trinitapoli, riparte il calcio dilettantistico: domenica, sfida in casa contro la Polisportiva Trani per l’esordio in Terza Categoria

TRINITAPOLI - Dopo un’assenza durata diversi anni, torna il calcio dilettantistico a Trinitapoli. Domenica 3 novembre 2024, allo stadio comunale di Via del Mare, l’ASD Trinitapoli 2024 affronta, alle ore 14.30, la Polisportiva Trani: gara valida per la prima giornata del Campionato di Terza Categoria, a girone unico. Le altre partite in programma, facenti parte della Delegazione BAT, sono: Borgovilla-Virtus Andria, Trani-New Carpediem e Virtus Molfetta-Atletico Bisceglie (programma, ndr). L’ASD Trinitapoli 2024 è nata nel luglio scorso ed è presieduta da Beniamin Elvis Calin. Il comitato direttivo è completato dal vicepresidente Gaetano Tattoli, dai consiglieri Antonio Di Staso, Michele Mastrodonato e Antonio Camporeale.

La squadra è composta da 25 ragazzi, tra i 18 e i 22 anni, al momento tutti di Trinitapoli (ma non si escludono innesti di diversa provenienza), allenati da mister Vincenzo Di Paola. In prospettiva, l’obiettivo è la crescita della ASD, disputare campionati di diverso livello, nonché realizzare una Scuola Calcio. Ma il progetto del sodalizio sportivo è ancora più ambizioso: trasformare il nuovo stadio comunale, inaugurato a maggio 2024, dopo tre anni di chiusura e due di lavori, in un Centro Polisportivo a 360°, alla luce della realizzazione dei nuovi impianti di tennis, pallavolo, pallacanestro e del rifacimento della pista di atletica leggera, del manto erboso e degli spogliatoi. Non solo: la società sportiva intende intercettare finanziamenti per apportare migliorie all’impianto comunale e sostituire le attrezzature ormai obsolete.

Intanto, sabato 2 novembre, l’ASD Trinitapoli 2024 invita i cittadini di Trinitapoli alle ore 18, in Viale Vittorio Veneto (angolo Bar Sport), per la presentazione della squadra.

GAETANO SAMELE