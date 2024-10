Evento finale del Progetto Galattica (nodo di Canosa di Puglia): un viaggio emozionale nel centro storico

CANOSA DI PUGLIA - Ci siamo quasi, il suggestivo albergo diffuso “Al Borgo Ritrovato” di Canosa di Puglia si trasformerà in un palcoscenico vibrante per l’evento finale del Progetto Galattica. Una celebrazione che promette di unire arte, cultura e gastronomia, rendendo omaggio alla bellezza del territorio e alle sue tradizioni con i veri protagonisti i giovani.

Il programma è ricco di sorprese e attrazioni, a partire dai “Labs” dedicati al Food e ai Drinks, dove i partecipanti potranno degustare piatti tipici e cocktail moderni, preparati dal bartender Lorenzo Incarnato volto noto in Italia ed Europa, titolare della sua “Academy” e membro della FIB - Federazione Italiana Barman. Sarà un’opportunità imperdibile per scoprire i sapori locali e immergersi in un’atmosfera conviviale e festosa.

Ma il vero protagonista dell’evento sarà senza dubbio la musica, con un’esibizione dal vivo di Alex Be-Folk, artista noto per la sua capacità di rivisitare i grandi successi degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, con la sua chitarra e la voce inconfondibile, Alex porterà il pubblico in un viaggio nostalgico attraverso le hit che hanno segnato generazioni, creando un’atmosfera di allegria e condivisione.

L’evento non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per riflettere sul percorso svolto dal Progetto Galattica, che ha coinvolto la comunità locale, le istituzioni scolastiche in attività culturali e artistiche, in labs, workshop e seminari, in momenti di riflessione, ha dichiarato la presidente Francesca Destino e promuovendo l’inclusione e la partecipazione.

Sarà un momento di festa, ma anche di consapevolezza, per celebrare quanto è stato realizzato insieme.

L’appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre, ore 11.30 in via Rocco Sassani, e la partecipazione è aperta a tutti. Un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza unica in uno dei luoghi più affascinanti di Canosa di Puglia: “il Castello”, all’insegna della musica, del buon cibo e della convivialità.

Vi aspettiamo per brindare insieme al futuro e alle nuove avventure che ci attendono e non dimenticare di scattare la tua foto ricordo e taggare Heaven APS.

Comunicato Stampa Heaven APS