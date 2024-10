Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: il Piano Urbanistico Generale (PUG) al centro della discussione

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 10.00 e in seconda convocazione per venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Piano Urbanistico Generale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n, 43 del 15.11.2023. Esame e determinazioni sulle osservazioni ai sensi del 6° comma della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO