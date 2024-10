A Margherita di Savoia la presentazione del corso ITS in ‘Wellness & Spa Hospitality Management’

MARGHERITA DI SAVOIA - Si terrà martedì 15 ottobre, dalle ore 11.00, nella sede del Grand Hotel Terme a Margherita di Savoia, la presentazione del Percorso di Alta Specializzazione ITS gratuito in “Wellness & Spa Hospitality Management” della Fondazione ITS Academy della Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con Confindustria Puglia, Confindustria Bari-BAT, Federturismo, Federterme, Confesercenti BAT e il Comune di Trani.

Il corso, arrivato alla sua seconda edizione, si terrà nella città di Trani, selezionata tra le città della BAT come luogo nevralgico per la formazione di figure professionali ad alta specializzazione nel settore dell’Hospitality Management.

Negli ultimi anni si sono consolidati nuovi modelli di ospitalità, che si connotano come “turismo del benessere”, cioè un viaggio in cui il fulcro dell’esperienza turistica è un soggiorno presso strutture e località collegate ad ambienti rilassanti, in cui ritrovare un elevato livello di qualità della vita. L’Italia rientra nella top ten dei Paesi con un mercato forte e in crescita per quanto riguarda il ‘turismo wellness’; ecco da dove nasce l’esigenza di formare personale specializzato, espressa da parte dei principali attori di questo comparto, che spesso riscontrano difficoltà nel reperire figure da inserire nelle proprie attività.

La figura professionale che sarà formata durante il corso biennale di alta specializzazione, della durata complessiva di 2000 ore, di cui 800 di stage, acquisirà competenze che spaziano dalla gestione manageriale, grazie alla presenza nel piano formativo di moduli economico-aziendali e relativi al marketing e alla comunicazione, fino a materie specifiche del settore ricettivo e dell’accoglienza. Oltre a queste, saranno acquisite competenze trasversali, necessarie ormai in tutti i settori lavorativi, come l’utilizzo di tecnologie digitali.

PROGRAMMA INCONTRO

Saluti istituzionali:

Avv. Bernardo Lodispoto - Sindaco della Città di Margherita di Savoia

Interventi:

Dr.ssa Marina Lalli - Direttrice del Percorso “Wellness & Spa Hospitality” ITS Turismo Puglia

Dr.ssa Anna Lamacchia - Dirigente scolastica IPSAR “A. Moro”

Dr.ssa Valentina Viti - Referente ITS Turismo Puglia, sede di Trani

Dr.ssa Antonella Silvestri - Direttrice del Percorso “Food & Beverage Management” ITS Turismo Puglia

Modera:

Dr.ssa Angela Ciciriello - Giornalista e Referente Orientamento Bari/BAT ITS Turismo Puglia.

---

L’ITS Turismo e Beni Culturali Puglia è primo classificato tra gli ITS in Italia nel settore per tasso di occupazione. Nelle varie sedi pugliesi, entro ottobre, si avvieranno diversi percorsi di alta specializzazione del biennio 2024-2024 nati dalla collaborazione con le imprese del settore.

Gli ITS, la cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99, sono Academy di Alta Specializzazione Tecnologica istituite dal Ministero dell’Istruzione, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La formazione tecnologica specialistica post-diploma degli ITS rappresenta uno dei principali fattori abilitanti del PNRR, oltre che uno strumento fondamentale per garantire ai giovani una occupazione di qualità e opportunità di crescita umana e professionale.

Tutti i corsi ITS Turismo Puglia sono completamente finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e rilasciano, al superamento delle prove finali, un titolo di studio statale (Diploma di Tecnico Superiore) pari al V livello EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche).

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ingresso libero. Evento gratuito.

Per ulteriori info è possibile contattare i numeri: 392.6948919 oppure 0832.700664.

Le preiscrizioni al percorso ITS sono online al link: Corso Wellness Spa Hospitality Management

Per informazioni sulle modalità di accesso all’ITS è possibile consultare il sito https://www.itsturismopuglia.it o il link https://www.itsturismopuglia.it/wellness-spa-hospitality-management-2/

La Segreteria ITS è disponibile telefonicamente allo 0832.700664 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30, o via e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Comunicato Stampa ITS Turismo e Beni Culturali Puglia