Il tour della “Corsa di Miguel” nelle scuole della BAT fa tappa a Trinitapoli

TRINITAPOLI - Il tour della “Corsa di Miguel” nelle scuole della provincia Barletta–Andria–Trani fa tappa a Trinitapoli lunedì 11 novembre 2024. Un progetto teso, attraverso una serie di seminari nei diversi istituti di ogni ordine e grado, a divulgare i valori e l’importanza dello sport nella vita quotidiana.

“Lo Sport è un Mappamondo” è il messaggio al centro degli incontri con i ragazzi. Relatore è il giornalista Valerio Piccione, accompagnato in questa particolare esperienza scolastica dal Delegato provinciale del CONI, Antonio Rutigliano, e dal referente per il progetto dell’Ufficio Scolastico Regionale pugliese, Gianni Pistillo. Tre i seminari in programma nella Città degli Ipogei, con la partecipazione del Fiduciario locale CONI, Giuseppe Acquafredda, già amico personale e di staffetta di Pietro Mennea.

I primi due seminari si terranno, a partire dalle ore 9, presso l’Auditorium “Ninì Ungaro” dell'Istituto comprensivo “Padre Leone-Garibaldi-Don Milani” di via Pirandello; mentre il terzo sarà a beneficio degli alunni dell'Istituto Superiore “Scipione Staffa”.

La storia della “Corsa di Miguel” inizia il 9 gennaio 2000. Ventidue anni prima, l’8 gennaio del 1978, Miguel Sanchez, podista e poeta argentino, venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei quasi 30.000 desaparecidos vittime della dittatura. Tanti i campioni olimpici di altri sport che, negli anni, hanno aderito a questa gara: il nuotatore Massimiliano Rosolino, la velista Alessandra Sensini, la schermitrice Margherita Granbassi. E poi anche volti noti dello spettacolo e della musica.

Organizzata dal Club Atletico Centrale, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sportive del Comune di Roma, la prima edizione della corsa ha segnato più di 1.500 appassionati ai nastri di partenza. Dal 2015 è stato scelto il tartan dello Stadio Olimpico come nuovo ed esclusivo traguardo della manifestazione, mentre lo Stadio dei Marmi è rimasto come location privilegiata per l’accoglienza dei runners prima e dopo la gara.

Per l’occasione saranno presentati altri eventi collegati, sportivi e non, come la corsa “Il Mille di Miguel” (per le scuole secondarie), lo “Staffettone 50 x 400” (per le scuole primarie), il concorso creativo “Inventa il tuo Sport” e la giornata finale nazionale, che avrà luogo a Roma il 21 marzo 2025 presso lo Stadio dei Marmi, intitolato all’indimenticabile campione Pietro Mennea.

GAETANO SAMELE