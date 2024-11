PUG: la città si trasforma attraverso il dialogo. Al via il 13 novembre gli incontri con la cittadinanza promossi dall’Assessorato all’Urbanistica

CERIGNOLA - Il 13 novembre prossimo inizierà il ciclo di incontri con la cittadinanza promossi dall’assessorato all’Urbanistica ed Edilizia Privata, guidato da Luciano Giannotti.

Mercoledì 13 novembre, alle ore 20:00, l’assessore incontrerà i residenti e gli operatori del Quartiere Fornaci presso la Chiesa di San Trifone.

Giovedì 14 novembre, sempre alle ore 20:00, l’appuntamento è fissato presso la Chiesa del Carmine, dove si riuniranno i residenti e gli operatori della zona del Duomo Tonti e della Chiesa del Carmine.

Il primo ciclo si concluderà venerdì 15 novembre, alle ore 20:00, con un incontro presso i locali della Chiesa del Convento dedicato agli operatori e ai residenti della zona.

Nel frattempo, gli uffici dell’assessorato sono già al lavoro per definire le date dei prossimi incontri.

“Il Futuro della città inizia dal dialogo, ecco perché voglio raccogliere, in prima persona, istanze e suggerimenti da chi per primo vive giornalmente le vie e le strade del proprio quartiere. Questi incontri rappresentano un’opportunità per coinvolgere la comunità locale nel processo di pianificazione urbanistica, ascoltando direttamente le esigenze e le aspettative dei residenti. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire una città più vivibile, sostenibile e in linea con le reali necessità delle diverse zone del territorio”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata, Luciano Giannotti.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola