Palazzo Fornari e Spazio 1500 diventano centri di cultura e socialità grazie ai progetti “Officine Art&Fatti” e “Ikigai”

CERIGNOLA – La Città avrà i suoi Luoghi Comuni dedicati alla cultura e alla socialità. Sono Palazzo Fornari, che affaccia sullo storico Piano delle Fosse, e Spazio 1500, in piazza del Cinquecentenario, che saranno ri-animati, rispettivamente, da due associazioni (Art&Fatti e Oltrebabele) e una cooperativa sociale (Un sorriso per tutti) destinatarie del finanziamento della Regione Puglia derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

Sabato 16 novembre, a partire dalle 10.30, presso Palazzo Fornari sarà presentato alla stampa e alla città l’intervento di rigenerazione strutturale e operativa degli spazi messi a disposizione dal Comune di Cerignola, realizzato grazie alla collaborazione attiva tra l’assessorato comunale alla Cultura, l’assessorato regionale alle Politiche giovanili e le tre organizzazioni che hanno strutturato un progetto di innovazione sociale la cui realizzazione sarà supervisionata dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).

Alla conferenza stampa parteciperanno: il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Cerignola Maria Dibisceglia, il presidente di Art&Fatti Luca Gasparro, la presidente di Oltrebabele Margherita Cinquepalmi, il presidente di Un sorriso per tutti Angelo Minardi.

Al termine dell’incontro con i giornalisti saranno inaugurati gli spazi in cui si svolgeranno i progetti Officine Art&Fatti (a cura di Art&Fatti APS) e Ikigai: la palestra della mente (a cura di Oltrebabele APS). L’inaugurazione di Spazio 1500 (a cura della coop Un sorriso per tutti) avverrà il 22 novembre alle ore 18.00.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola