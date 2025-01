Il Comune di Canosa di Puglia aderisce alla prima edizione di “Evolio Expo”

CANOSA DI PUGLIA - Il Comune di Canosa di Puglia parteciperà, nelle date del 30-31 gennaio e 1 febbraio, presso la Fiera del Levante a Bari, all’Evolio Expo con un proprio stand all’interno dell’area dedicata alle Città dell’Olio. Con Delibera di Giunta n. 256 del 16 dicembre 2024, l’Ente ha inteso aderire alla prima edizione di questa iniziativa promossa dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia con la Nuova Fiera del Levante Srl, ed in collaborazione con Città dell’Olio, al fine di dare impulso al comparto olivicolo, valorizzare l’olio extravergine d’oliva pugliese e rendere strutturale un evento a beneficio dell’intera filiera olivicola-olearia. (Audiolettura)

“Evolio Expo” è una fiera internazionale che si rivolge a tutto il bacino mediterraneo: un evento formativo e di presentazione del nostro extra vergine di oliva, che permetterà anche ai visitatori di conoscere sia il nostro prodotto che il territorio.

È un’occasione unica per i produttori di olio d’oliva di entrare in contatto diretto con gli acquirenti specializzati (GDO, settore ho.re.ca., buyer internazionali, utilizzatori professionali, ecc.) e un momento per affrontare le sfide legate al comparto. La convinzione dell’importanza di partecipare a tale fiera nasce dall’analisi dell’effettiva valenza che riveste l’agricoltura nel tessuto socio-economico della nostra città.

«La nostra presenza a “Evolio Expo” - spiega il sindaco Vito Malcangio - ha l’obiettivo di riaffermare la storica vocazione olivicola di Canosa di Puglia, offrendo altresì l’occasione per la promozione turistica e culturale della nostra città, che rappresenta la nostra mission».

Le aziende agricole, i produttori di olio extra vergine del nostro Comune interessati ad esporre i propri prodotti all’interno dello stand possono contattare direttamente la consigliera comunale con Delega all’Agricoltura Lucia Masciulli (tel. 329.7413566).

La partecipazione delle aziende nello stand istituzionale è gratuita.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia