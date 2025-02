Venerdì 21 febbraio, inaugurazione del Polo d’Infanzia nel quartiere San Pio

MARGHERITA DI SAVOIA - Sarà ufficialmente inaugurato venerdì 21 febbraio, con una solenne cerimonia che avrà inizio alle ore 10.00, il plesso scolastico del Polo d’Infanzia realizzato nel quartiere San Pio (Città Giardino/Isola Verde).

A fare gli onori di casa, il sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto e la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Papa Giovanni XXIII-G. Pascoli” dott.ssa Margherita Di Pumpo; tra le autorità presenti hanno assicurato la loro presenza il Prefetto di Barletta-Andria-Trani dott.ssa Silvana D’Agostino, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dott. Giuseppe Silipo, il consigliere regionale Filippo Caracciolo e la dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia, dirigente della sezione Istruzione e Università della Regione Puglia.

«Per la nostra comunità - dichiara il sindaco Lodispoto - è una giornata storica. Il Polo per l’Infanzia di Margherita di Savoia è stato finanziato con le Risorse del Fondo per la Promozione del Sistema Integrato Zerosei e rappresenta il primo progetto pubblico di nuova costruzione realizzato in Puglia: per la nostra amministrazione è il coronamento di un percorso amministrativo partito nel 2019 e che, attraverso il suo approccio innovativo, permetterà di accogliere in un solo edificio, dotato di tutti i comfort, i bambini dai 3 mesi ai 6 anni con un grande beneficio per le famiglie. Mi aspetto una grande partecipazione per un evento che segna una pagina nuova nei percorsi educativi e formativi nella nostra città».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO