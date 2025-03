Al via il processo partecipato per la riqualificazione del paesaggio agrario nelle aree periurbane

CANOSA DI PUGLIA - L’amministrazione comunale di Canosa di Puglia dà ufficialmente il via ad un percorso partecipativo aperto alla cittadinanza per l’attuazione di iniziative sul paesaggio rurale, sulle infrastrutture verdi urbane e periurbane, e sull’attuazione della rete ecologica comunale.

Il primo incontro in plenaria si terrà lunedì 24 marzo 2025, presso l’aula consiliare del Comune di Canosa, alle ore 19:00, ed è rivolto a tutti i cittadini, le associazioni culturali e di categoria, il terzo settore, i tecnici, le scuole e le imprese del territorio. Un momento pubblico di confronto, ascolto e dialogo, per costruire insieme una visione sostenibile e condivisa del futuro del territorio.

Ad avviare i lavori sarà il sindaco Vito Malcangio, che, con i tecnici comunali, presenterà il programma di tutte le iniziative e illustrerà obiettivi, strumenti e opportunità legate a questo importante processo di rigenerazione urbana e ambientale. All’incontro prenderanno parte anche esperti in materia e tecnici del GAL MurgiaPiù.

«L’avvio di un processo partecipato - spiega il sindaco Malcangio - rappresenta un appuntamento importante per la comunità. È un’occasione preziosa che permetterà di raccogliere idee, proposte e suggerimenti, con l’obiettivo di costruire insieme una progettazione attenta alle reali percezioni ed esigenze dei cittadini».

L’iniziativa si inserisce all’interno delle linee guida approvate con deliberazione di giunta comunale n. 231 del 27/11/2024, in collaborazione con il Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese-Ofantino, e rappresenta un’opportunità per costruire progetti condivisi e accedere a strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla programmazione regionale e comunitaria.

L’amministrazione comunale auspica una partecipazione ampia e attiva, affinché ogni voce del territorio possa dare il proprio contributo.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia