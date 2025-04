Franco Marcone, simbolo di legalità: a Trinitapoli l’inaugurazione del murale commemorativo

TRINITAPOLI - Un’opera d’arte pubblica per non dimenticare. Sabato 12 aprile 2025, alle ore 10, in Piazza della Legalità, sarà inaugurato un murale dedicato a Francesco Marcone, testimone silenzioso e coraggioso dell’impegno civile contro la mafia in Capitanata.

Realizzato dall’artista Daniele Geniale, il murale intende restituire alla memoria collettiva il volto e il significato più profondo dell’eredità lasciata da Marcone, dirigente dell’Ufficio del Registro di Foggia, assassinato il 31 marzo 1995 per aver denunciato irregolarità e abusi legati ad ambienti mafiosi.

Alla cerimonia parteciperanno le principali autorità civili e militari, tra cui S.E. il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, e il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Alfredo Fabbrocini. Saranno presenti anche i figli di Franco Marcone, Daniela e Paolo, che con la loro presenza sottolineano l'importanza della memoria e dell'impegno civile.

Durante la cerimonia, l’attore Franco Ferrante proporrà un estratto del suo monologo “Io sono Franco”, offrendo un momento intenso di riflessione e memoria.

All’evento prenderanno parte anche le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone” e dell’Istituto Superiore “Dell’Aquila-Staffa”, a sottolineare l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di una coscienza civile consapevole.

Il murale rappresenta un segno tangibile di riconoscenza e memoria, ma anche un invito a non abbassare mai la guardia nella lotta per la giustizia e la legalità.

GAETANO DALOISO