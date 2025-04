Sky Vibes Fest a Margherita di Savoia, con Petit e Fred De Palma

MARGHERITA DI SAVOIA - Giovedì 1 maggio sul lungomare di Margherita di Savoia, nell’area che comprende il Copacabana Suite e l’Oasi Beach, si terrà lo Sky Vibes Fest, una manifestazione organizzata da Gs23 Eventi, con artisti di fama nazionale, all’interno dell’undicesima edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone.

All’evento, che sarà presentato da Claudia Cesaroni e Marco Guacci di RadioNorba, parteciperanno Gaetano Tasselli e Lalaband, Petit e Fred De Palma. La giornata sarà inoltre arricchita con spettacoli per tutte le età offerti da Lorenz Simonetti e Acapodelglobo e dal dj-set del party format “Hola Chica”.

Nel dettaglio, i cancelli apriranno alle 11 con musica e intrattenimento. Dalle 14 alle 17 si terrà il live show di Gaetano Tasselli. Il noto animatore, accompagnato dalla Lalaband, si esibirà in un vasto repertorio di musica italiana dagli anni ’70 ad oggi unito a una ricca dose di ironia e comicità. Dalle 17 alle 18 toccherà al giovane cantautore Lorenz Simonetti e alla content creator Acapodelglobo proporre musica, quiz a premi e uno spettacolo che abbraccia il pubblico più giovane. A scaldare la serata ci saranno prima il live di Petit e il djset dei dj di “Hola Chica”. Il giovane rapper, protagonista della 23ª edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, dalle 18, canterà dal vivo le sue canzoni, tra le quali “Mezzanotte”, prodotto da Dardust e uscito il 14 marzo. Alle 19 si ballerà con la musica selezionata da Dj Elis Alvarado, Dodo e la voce di Kekko.

Alle 21 l’evento clou della giornata con il concerto di Fred De Palma, cantautore capace di mescolare rap e reggaeton e noto per i suoi brani di successo come “Una volta ancora” e “Paloma”. Il suo concerto sarà l’occasione per ascoltare insieme i principali successi del carismatico artista che ha fatto il suo debutto come conduttore televisivo, guidando la prima edizione italiana del reality show “Too Hot To Handle”, che sarà disponibile su Netflix dal 9 maggio. Al termine del live si terrà tornerà “Hola Chica” con l’after show che proseguirà sino alla chiusura.

Durante la giornata, a partire dalle 13, sarà inoltre allestita un’area dedicata all’enogastronomia con varie postazioni dove si potrà trovare una variegata proposta.

Sky Vibes Fest si inserisce all’interno dell’undicesima edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone, manifestazione che trasforma il cielo di Margherita di Savoia in un’opera d’arte colorata, con esibizioni di artisti e professionisti da tutto il mondo: aquiloni giganti, acrobatici e tridimensionali, regaleranno uno spettacolo straordinario che incanterà migliaia di visitatori, soprattutto i più piccoli. Con Sky Vibes Fest questa magia prende vita anche a terra, con un evento che fonde spettacolo aereo, musica e sapori unici.

L’ingresso è gratuito con obbligo di token food, il cui ticket è prenotabile su www.gs23eventi.com.

VALTER CIRILLO