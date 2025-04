Margherita di Savoia, raccolta differenziata al centro di un incontro pubblico promosso dal Circolo degli Amici e da Puglia Popolare

MARGHERITA DI SAVOIA - Giovedì 3 aprile 2025, alle ore 18:30, presso la saletta dell’Hotel Margherita, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Raccolta differenziata ARO BT/3: situazione attuale e prospettive di miglioramento”, promosso dal Circolo degli Amici e da Puglia Popolare di Margherita di Savoia. L’appuntamento intende offrire un momento di confronto tra cittadini, amministratori e tecnici su un tema che continua a generare interrogativi e criticità nei comuni dell’ambito territoriale ARO BT/3.

All’incontro parteciperanno l’avv. Francesco di Feo, Presidente dell’ARO BT/3 e Sindaco di Trinitapoli, il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, e il dott. Alfonso Mangione, già presidente della Bar.S.A. di Barletta, azienda in house per l’igiene urbana. I saluti introduttivi saranno affidati a Vincenzo Picchiarelli, segretario di Puglia Popolare, mentre la moderazione sarà curata da Giuseppe Napoletano, in rappresentanza del Circolo degli Amici.

L’iniziativa nasce con l’intento di approfondire lo stato attuale della raccolta differenziata nei tre comuni dell’ARO BT/3 e valutare, con il contributo di esperienze amministrative e operative, le possibili strategie di miglioramento. La partecipazione diretta dei rappresentanti istituzionali consentirà di discutere pubblicamente questioni che riguardano la qualità dei servizi, i rapporti con le aziende affidatarie e il ruolo dell’utenza nel ciclo dei rifiuti.

Il Circolo degli Amici, realtà nata da pochi mesi a Margherita di Savoia, ha già avviato diverse iniziative pubbliche sui temi dell’ambiente, della vivibilità urbana e del rapporto tra cittadini e amministrazione (approfondimenti). L’incontro del 3 aprile si inserisce in un percorso di ascolto e approfondimento che l’associazione sta portando avanti per stimolare il dibattito su argomenti concreti legati alla gestione della cosa pubblica.

L’ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini interessati.

Redazione CorriereOfanto.it