Virus West Nile, il sindaco Lodispoto ordina un trattamento straordinario di disinfestazione a scopo precauzionale

MARGHERITA DI SAVOIA - A seguito delle recenti segnalazioni di casi di infezione da virus West Nile registrati nel Centro-Sud Italia, il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, ha chiesto ed ottenuto, da parte del gestore dei servizi di sanificazione ambientale, un intervento straordinario antialare adulticida a scopo precauzionale e mirato nei confronti delle zanzare Culex, elemento chiave nella diffusione del virus.

L’intervento si terrà lunedì 4 agosto, subito dopo lo scoccare della mezzanotte del giorno precedente.

«Premetto - dichiara il sindaco Lodispoto - che si tratta di un intervento straordinario, di tipo preventivo e cautelativo, pertanto invito cittadini e turisti a stare tranquilli. Ringrazio per la sollecitudine i responsabili del cantiere Gial Impregico, che hanno tempestivamente riscontrato la mia richiesta, e mi rivolgo a residenti ed ospiti invitandoli a tenere accuratamente chiuse, durante gli orari di intervento, porte e finestre che si affacciano su strade o piazze, e a non esporre su balconi o davanzali derrate alimentari o qualsiasi altro prodotto, per evitare che possa essere irrorato o comunque venire a contatto con gli insetticidi».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO