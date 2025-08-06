Trinitapoli, in campo per la ricerca: grande adesione all’evento “Un calcio al diabete”

TRINITAPOLI - Si è svolto lunedì 5 agosto 2025, presso il Campo Gimmelli della Parrocchia Immacolata di Trinitapoli, l’evento “Un calcio al diabete - Sport, sensibilizzazione e solidarietà”, promosso dal delegato regionale Fid Domenico Di Biase con il patrocinio del Comune. La manifestazione, a sostegno della ricerca sul diabete di tipo 1, ha registrato un’ampia partecipazione e una forte adesione della comunità.

Dopo l’esibizione dei giovani dell’Audace Trinitapoli, guidati dal presidente Francesco Sarcina, si è disputato un quadrangolare tra squadre di adulti, organizzato dal prof. Giuseppe Acquafredda. Tra i presenti, il sindaco Francesco di Feo, l’assessore allo Sport Giovanni Landriscina e rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Spazio anche al divertimento per i più piccoli con l’area giochi delle “Coccinelle” di Rachele Lamedica, intrattenimento musicale con gli studenti del Liceo “Dell’Aquila-Staffa” e Kevin Dellino, e la presenza del regista Nicola Conversa come ospite d’onore.

L’intero ricavato è stato devoluto alla Fondazione Italiana Diabete.

GAETANO DALOISO