Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: tre punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 10.30 e in seconda convocazione per venerdì 21 novembre 2025 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Programma Triennale 2025/2027 ed elenco annuale 2025 dei Lavori Pubblici - Programma Triennale dei lavori, degli acquisti e dei servizi - Approvazione - Variazione n. 3.
2) Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 (art. 175 comma 2 del D.Lgs 267/2000).
3) Approvazione Piano Diritto allo Studio.
La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.
UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO