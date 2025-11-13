Padre Vincenzo Grossano inizia ufficialmente il suo ministero pastorale nella Parrocchia Maria SS. Addolorata di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Domenica 16 novembre, alle ore 19.00, nella Parrocchia Maria SS. Addolorata di Margherita di Savoia, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, per l’inizio del ministero pastorale di Padre Vincenzo Grossano O.S.J., che succede a Padre Nico Reale O.S.J.

Per Padre Vincenzo, nato a Barletta il 24 aprile 1979, si tratta di un ritorno particolarmente significativo: è infatti nella Parrocchia Maria SS. Addolorata che ha ricevuto il Battesimo e vissuto la propria infanzia. Dopo il diploma conseguito nel 1998 presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Roccaraso, nel 2000 ha intrapreso il cammino vocazionale e formativo nella Congregazione degli Oblati di San Giuseppe (O.S.J.), emettendo la prima professione dei voti nel settembre 2002.

Ha conseguito il Baccellierato in Filosofia e in Teologia presso la Pontificia Università Urbaniana ed è stato ordinato presbitero il 30 maggio 2009, proprio a Margherita di Savoia.

Nel suo percorso in Congregazione ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità: animatore vocazionale, incaricato della formazione degli aspiranti e vicario parrocchiale al Santuario dello Sterpeto in Barletta (2009-2013); quindi Rettore della Rettoria di San Domenico in Solofra (AV) e responsabile del Centro Giovanile “San Giuseppe Marello” (2013-2025).

È stato inoltre Consigliere Provinciale (2013-2019), Vicario Provinciale (2019-2025), Maestro dei Novizi (2015 e 2020) e delegato ai Capitoli Generali del 2018 e del 2024. Attualmente ricopre gli incarichi di Consigliere Provinciale e Segretario di Provincia degli Oblati di San Giuseppe.

Dal 1° ottobre è stato nominato Parroco della Parrocchia Maria SS. Addolorata in Margherita di Savoia.

La celebrazione di domenica, che segnerà l’inizio del suo ministero pastorale, sarà un momento di festa e di preghiera per l’intera comunità parrocchiale, chiamata ad accogliere con gioia il nuovo pastore nel segno della continuità, della fraternità e del servizio evangelico.

