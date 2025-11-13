Trinitapoli, incontro pubblico al Bar Salpi con Giannella, Angarano e Rutigliano in vista delle elezioni regionali

TRINITAPOLI - Sabato 15 novembre, alle ore 11:00, presso il Bar Salpi, si terrà l’incontro pubblico con l’ingegnere Nicola Rutigliano, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista “Decaro Presidente”. L’appuntamento rientra nel percorso di ascolto e confronto avviato sul territorio in vista delle prossime elezioni regionali. (Video)

Ad introdurre l’iniziativa sarà la consigliera comunale Antonia Giannella, che presenterà la candidatura dell’ing. Rutigliano insieme al sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, chiamato a portare la propria testimonianza amministrativa ed esperienziale.

Nelle scorse settimane, il progetto politico dell’ing. Rutigliano ha già coinvolto numerosi cittadini della BAT attraverso tavoli tematici dedicati ai principali ambiti di sviluppo regionale, promuovendo momenti di partecipazione diretta e dialogo (leggi, ndr). Anche Trinitapoli entra ora nel percorso, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra programma elettorale e istanze locali.

«L’obiettivo - spiega la consigliera Giannella - è ascoltare gli elettori, ma soprattutto stimolarli ad una partecipazione consapevole e attiva, dalle proposte programmatiche fino alla scelta dei prossimi consiglieri regionali. Solo così possiamo contrastare l’astensionismo, il vero nemico di questa consultazione elettorale».

Inoltre, la consigliera sottolinea il ruolo della comunità locale e la necessità di una nuova centralità istituzionale: «La nostra comunità deve acquisire sempre più consapevolezza delle sue enormi potenzialità. La BAT è la provincia più giovane della Puglia, ma paga ancora il prezzo di non aver costruito pienamente la propria identità. Dobbiamo puntare ad una vera coesione territoriale: la crescita che ha interessato il centro della Regione non ha coinvolto anche noi. È tempo di lavorare sulle differenze, con una progettualità seria e soprattutto portando in Regione nuove competenze. Sono convinta che l’ing. Rutigliano sia la persona giusta per questo territorio».

L’incontro è aperto al pubblico.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Nicola Rutigliano