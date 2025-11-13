Menu

Info Corriere

___________
  • Barra nera

Blog post

“Fra la gente, con Andrea”: incontro pubblico presso il Comitato elettorale di Andrea Ferri (FdI), ad una settimana dalle elezioni regionali

TRANI - Domenica 16 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il Comitato elettorale (via Aldo Moro 56, Trani), Andrea Ferri, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Puglia, invita la stampa e i cittadini a partecipare all’incontro “Fra la gente, con Andrea”, un momento conviviale di dialogo e confronto a una settimana dalle elezioni regionali.

Insieme ad Andrea Ferri saranno presenti:

- On. Francesco VENTOLA, Eurodeputato e Coordinatore FdI BAT;
- On. Michele PICARO, Eurodeputato e Coordinatore FdI Bari;
- On. Chiara GEMMA, Eurodeputata;
- On. Mariangela MATERA, Deputata.

L’incontro sarà moderato da Michele Scagliarini, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Trani.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Andrea Ferri

Ventola Francesco Fratelli d’Italia Puglia Trani Matera Mariangela Picaro Michele BAT Gemma Chiara Ferri Andrea Elezioni Regionali Puglia 2025 Fra la gente, con Andrea Scagliarini Michele