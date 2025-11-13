“Fra la gente, con Andrea”: incontro pubblico presso il Comitato elettorale di Andrea Ferri (FdI), ad una settimana dalle elezioni regionali

TRANI - Domenica 16 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il Comitato elettorale (via Aldo Moro 56, Trani), Andrea Ferri, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Puglia, invita la stampa e i cittadini a partecipare all’incontro “Fra la gente, con Andrea”, un momento conviviale di dialogo e confronto a una settimana dalle elezioni regionali.

Insieme ad Andrea Ferri saranno presenti:

- On. Francesco VENTOLA, Eurodeputato e Coordinatore FdI BAT;

- On. Michele PICARO, Eurodeputato e Coordinatore FdI Bari;

- On. Chiara GEMMA, Eurodeputata;

- On. Mariangela MATERA, Deputata.



L’incontro sarà moderato da Michele Scagliarini, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Trani.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Andrea Ferri