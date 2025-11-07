Domenica 9 novembre, Antonio Decaro a Bisceglie per presentare il programma. Appuntamento alle Vecchie Segherie Mastrototaro

BISCEGLIE - Toccherà anche Bisceglie “Un programma per Tutta la Puglia”, il tour di incontri pubblici promosso da Antonio Decaro, candidato alla presidenza della Regione Puglia. Il percorso, articolato in più tappe, è finalizzato a presentare al pubblico il programma di governo 2025-2030, frutto di un lavoro di confronto con i territori.

L’appuntamento è fissato domenica 9 novembre alle ore 18 alle Vecchie Segherie Mastrototaro, in via Porto 35, a Bisceglie. Il giro nelle province pugliesi parte proprio oggi da Taranto, per poi toccare Lecce, Brindisi e Foggia, prima della chiusura nella BAT, proprio a Bisceglie.

“Da oggi cominciamo un tour in tutte le province della regione, per raccontare il nostro programma, nato dall’ascolto e dal confronto con partiti, liste, movimenti, associazioni, operatori e cittadini”, ha spiegato Antonio Decaro sui social network. “È il momento di continuare ad impegnarsi, parlando con le persone, ascoltandole, convincendole ad andare a votare presentando proposte concrete. Non sono i sondaggi a vincere le elezioni. Le elezioni le vincono i cittadini, con il loro voto, il 23 e 24 novembre. Per questo dobbiamo continuare a lavorare come e più di prima. La strada è ancora lunga. Testa bassa e camminare”.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Nicola Rutigliano