Nicola Rutigliano chiude la campagna elettorale: “Abbiamo una grande opportunità”. Appuntamento al NicoLAB di Bisceglie

BISCEGLIE - “Questa campagna elettorale è stata breve ma intensa, sono stati giorni frenetici ma bellissimi. Un viaggio che mi ha appassionato ed entusiasmato”. Nicola Rutigliano traccia così un bilancio dell’ultimo mese. Il candidato biscegliese al Consiglio Regionale della Puglia, nella lista “Decaro Presidente”, chiude la sua campagna elettorale giovedì 20 novembre al NicoLAB, in via Isonzo 4 (di fronte al Bar Ghiottonerie), a Bisceglie, con una festa che prevederà animazione per bambini e musica, oltre, chiaramente, all’appello al voto in vista del 23 e 24 novembre.

“Abbiamo girato la nostra Provincia in lungo e in largo”, aggiunge Nicola Rutigliano. “Abbiamo battuto Bisceglie palmo a palmo. Ho conosciuto un numero incalcolabile di persone, molte realtà imprenditoriali, commerciali, lavorative, associative. Un tessuto sociale fatto di storie di vita, lavoro, sacrificio, dignità, passione, altruismo. Nei nostri tavoli programmatici, insieme a tanti cittadini, abbiamo parlato di sociale, di turismo e imprenditoria, di cultura e spettacolo, di giovani, diritti, partecipazione, formazione e sport”.

“Abbiamo ascoltato. Abbiamo dialogato. Ci siamo confrontati”, aggiunge l’ingegnere biscegliese. “Abbiamo recepito idee e proposte perché crediamo che questo sia l’unico modo per costruire insieme una azione politica condivisa e calibrata sulle reali esigenze della Comunità”.

“Oggi la nostra terra e Bisceglie hanno una grande opportunità: avere un rappresentante in maggioranza in Consiglio Regionale, con Antonio Decaro presidente”, sottolinea Nicola Rutigliano, che corre nella lista “Decaro Presidente”. “Questo significa dare a Bisceglie una voce costante, un canale sempre aperto, un filo diretto con il governo regionale e più forza per ottenere risultati concreti per la nostra Città e il territorio. Significa dare un riferimento certo ai Cittadini anche in Regione e avviare una sinergia istituzionale ancora più proficua tra Regione e Comune”.

“Non vedo l’ora di cominciare a lavorare per questa terra”, conclude Rutigliano. “Andiamo a vincere insieme. Vi porto con me in Regione”.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Nicola Rutigliano