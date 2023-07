Grande festa per la decima Bandiera Blu consecutiva alla Città di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - La Città ha festeggiato solennemente il conferimento della decima Bandiera Blu consecutiva alle sue spiagge: la cerimonia dell’alzabandiera, tenutasi proprio all’ingresso del Lungomare, ha visto la partecipazione di numerosissime autorità capeggiate ovviamente dal Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto che ha accolto l’amministratore delegato Enit-Agenzia Nazionale del Turismo Ivana Jelinic, il vice prefetto vicario Sergio Mazzia, il Comandante della Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari Contrammiraglio Vincenzo Leone, il consigliere regionale Filippo Caracciolo, il direttore generale dell’agenzia Pugliapromozione Luca Scandale e la direttrice del Demanio per la Regione Puglia Costanza Moreo. Erano presenti anche i rappresentanti di altre località insignite dalla Bandiera Blu come Bisceglie e Leporano e l’intero consiglio comunale di Margherita di Savoia. (Video - Foto)

«Margherita di Savoia - ha dichiarato il Sindaco Lodispoto - si conferma ancora una volta fra le eccellenze della balneazione italiana. Facendo ricorso ad una metafora calcistica, ad ogni 10 scudetti corrisponde una stella e poiché la Bandiera Blu è lo scudetto della balneazione possiamo dire che quest’anno Margherita di Savoia ottiene una Stella Blu da apporre sulla sua decima Bandiera consecutiva!».

Considerazioni importanti sono emerse anche dalle parole delle altre autorità intervenute: «Margherita di Savoia - ha dichiarato il Presidente del Sindacato Italiano Balneari avv. Antonio Capacchione, originario della nostra città - ha la spiaggia più attrezzata ed organizzata di Puglia con 76 stabilimenti balneari ed oltre ventimila ombrelloni con un servizio di salvamento che presidia quattro chilometri di costa: gli stabilimenti balneari sono impegnati a promuovere il nostro territorio per far sì che il nostro paese torni ad avere un ruolo da protagonista del panorama turistico così come è stato sino alla metà degli anni Settanta».

«Ricevere la Bandiera Blu per dieci anni di fila - afferma Marina Lalli, amministratore unico delle Terme di Margherita di Savoia e Presidente nazionale Federturismo - segna un momento di svolta perché indica un percorso ormai consolidato. Questo territorio possiede le potenzialità per promuovere ogni tipo di turismo: serve un lavoro di squadra fra istituzioni, pubblico e privato, cittadini ed operatori turistici per accreditarsi come una eccellenza a livello nazionale ed internazionale».

Ha concluso l’amministratore delegato Enit Ivana Jelinic: «La Bandiera Blu è un riconoscimento importante che aiuta ad attirare i turisti e rappresenta un orgoglio nazionale: è un vessillo che non si compra ma si ottiene all’interno di un perimetro normativo ben definito e pone l’accento su quelle realtà che vantano elevati standard qualitativi. La nostra idea di turismo va appunto nella direzione di promuovere quelle località che hanno ancora un grande potenzialità da esprimere».

La serata si è conclusa con uno spettacolo musicale dal vivo in piazza Libertà a cura dell’ensemble Vanessa De Nicolò Quartet e con una cena di gala offerta agli illustri ospiti.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO