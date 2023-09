Carabinieri arrestato a San Ferdinando di Puglia uno dei presunti responsabili della rivolta nel carcere di Foggia. Era ricercato da mesi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, nella scorsa serata i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia, a conclusione di una mirata attività investigativa ed informativa hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere a carico di un soggetto, originario di Canosa di Puglia ma residente a San Ferdinando di Puglia, nei cui confronti emergevano gravi indizi di responsabilità per i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, commessi all’interno della Casa Circondariale di Foggia nel marzo del 2020, unitamente ad altri detenuti.

Dal giugno scorso, il 26enne si era sottratto all’esecuzione del provvedimento rendendosi irreperibile fino alla scorsa serata allorquando, i militari della Stazione di San Ferdinando di Puglia, all’esito di un’articolata attività investigativa, sono riusciti dapprima ad individuare il ricercato nella piazza del centro cittadino, e successivamente, adottando le opportune cautele del caso, a procedere al suo arresto. (Video)

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Comunicato Stampa Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani