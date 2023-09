Trasporto pubblico urbano, interpellanza del consigliere Giovanni Leone: “Istituire un servizio autobus cittadino”

MARGHERITA DI SAVOIA - Desidero informare la cittadinanza di Margherita di Savoia e i mezzi di informazione che, in data odierna, ho protocollato una interpellanza presso il Comune di Margherita di Savoia, indirizzata al Sindaco, alla Giunta comunale e all’Assessore di riferimento, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento comunale (Protocollo n. 14144/2023).

L’obiettivo di questa interpellanza è quello di inserire un importante tema all’Ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Desidero approfondire e chiarire la situazione attuale del servizio di trasporto pubblico urbano, con un’attenzione particolare all’istituzione di un servizio di autobus “circolare” all’interno del nostro comune.

Ritengo che sia fondamentale valutare se sia stata indetta una gara per l’affidamento di tale servizio, al fine di garantire ai nostri concittadini una mobilità agevole all’interno del territorio comunale. Il mio obiettivo è collegare in maniera efficiente il centro urbano alle periferie, migliorando la qualità della vita dei residenti e la vivibilità della nostra comunità.

Inoltre, questa iniziativa intende affrontare la mancanza di un servizio di trasporto pubblico, particolarmente rilevante per alcune fasce della popolazione, come gli anziani e gli studenti. Gli anziani, spesso privi di mezzi di trasporto privati, potrebbero beneficiare enormemente da un servizio di trasporto pubblico che consenta loro di spostarsi in modo agevole per accedere ai servizi e alle attività essenziali. Allo stesso modo, gli studenti avrebbero la possibilità di raggiungere le scuole e le fermate degli autobus extraurbani in modo più comodo e sostenibile.

Chiedo, pertanto, di conoscere i dettagli relativi alla situazione attuale del servizio di trasporto pubblico urbano a Margherita di Savoia, comprese le misure adottate dall’Amministrazione comunale al riguardo e se sia stata indetta una gara per l’affidamento di tale servizio.

Confido nella volontà dell’Amministrazione di migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini e chiedo che questa interpellanza sia discussa nel primo Consiglio comunale utile.

GIOVANNI LEONE (Consigliere comunale, Capogruppo “Gruppo misto”)