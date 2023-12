Sequestrate dalla Guardia di Finanza piante irregolari di “Pesca Patagonia” e “Albicocca Nelson”

MARGHERITA DI SAVOIA - I finanzieri del Comando Provinciale di Barletta, appartenenti alla Tenenza di Margherita di Savoia, sulla base di autonoma attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno individuato 45 terreni in agro di Trinitapoli, sui quali erano stati impiantate “abusivamente” colture appartenenti alle varietà “Pesca Patagonia” ed “Albicocca Nelson” soggette a privativa vegetale, tutelata dall’Unione europea, nella titolarità di una nota società spagnola che ne detiene i diritti.

Complessivamente, sono state individuate circa 14.000 piante irregolari, molte delle quali frutto di una duplicazione illecita per talea, per le quali non erano state pagate le relative royalties alla società proprietaria della varietà vegetale.

L’indagine svolta dalle Fiamme Gialle di Margherita di Savoia, guidata dal sottotenente Francesco Morgese, ha consentito di deferire in stato di libertà un cittadino italiano titolare di un’azienda agricola operante nel settore ortofrutticolo. “Tale attività - sottolinea la Guardia di Finanza - rientra tra le prerogative del Corpo volte al contrasto della criminalità economica finanziaria ed alle conseguenti distorsioni del mercato dovute ai fenomeni di illegalità e concorrenza sleale da parte degli operatori che commercializzano prodotti contraffatti ovvero usurpando titoli di proprietà industriale”.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui vige il principio d’innocenza fino ad intervenuta sentenza di condanna definitiva.

GAETANO SAMELE