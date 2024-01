Il cordoglio del sindaco Lodispoto e dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Mons. Emanuele Barra

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, a nome dell’intera amministrazione comunale rivolge un commosso e deferente saluto in memoria di Mons. Emanuele Barra, per moltissimi anni Parroco della Chiesa Madre del SS. Salvatore ed eminente figura del clero diocesano, venuto a mancare nelle scorse ore all’età di 81 anni.

«Mons. Emanuele Barra, ma per tutti noi salinari semplicemente Don Emanuele, è stato una figura centrale nella storia della nostra comunità non solo in ambito religioso ma è stato un punto di riferimento per tante generazioni grazie al suo impegno pastorale, alla formazione spirituale che ha curato con particolare dedizione e alla grande passione civile con cui ha servito il popolo di Margherita di Savoia: ricordo in particolare le sue battaglie a difesa della salina e dei suoi lavoratori ma è giusto ricordare la sua grande devozione verso il Santissimo Salvatore nostro patrono e per la Madonna Immacolata, protettrice della Salina di Margherita di Savoia, ed anche l’impulso che ha dato allo sviluppo di attività culturali che testimoniano la fede e raccontano la storia del popolo salinaro. Col suo lunghissimo ministero di Parroco della Chiesa Madre, dal 1973 al 2015, il nostro caro Don Emanuele lascia un segno indelebile nella nostra memoria, testimoniato non solo dall’amore per la comunità salinara ma anche dai lavori di ristrutturazione e adeguamento del Santuario Diocesano del SS. Salvatore, avvenuti nei primi anni del XXI Secolo: è stato non solo un uomo di fede ma anche un grande salinaro e lo ricorderemo anche per questo».

Le esequie di Mons. Emanuele Barra saranno celebrate oggi a partire dalle 15.30 presso la Parrocchia del SS. Salvatore, presiedute da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO