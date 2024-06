Stretta sulle bici elettriche: divieto per tutte le aree interessate da ZTL

CERIGNOLA - Il Sindaco Bonito ha firmato questa mattina l’ordinanza che istituisce il divieto di transito per tutti i velocipedi e monopattini con propulsione elettrica, e per ogni altra tipologia di veicolo per la mobilità sostenibile, lungo tutte le aree interessate dalla ZTL (Zona a Traffico Limitato).

L’ordinanza, in vigore da oggi fino al 21 settembre 2024, si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei pedoni durante la stagione estiva, periodo in cui l’afflusso di persone nella ZTL aumenta considerevolmente.

“Stiamo perseguendo una vera e propria battaglia contro l’utilizzo sconsiderato, inconsapevole di questi mezzi. Il mio appello è soprattutto rivolto ai genitori: a salire in sella su queste bici sono spesso bambini, ragazzini, che non conoscono il codice della strada e che spingono questi mezzi a velocita spesso impressionanti, con modifiche illegali. Tra sorpassi azzardati o distrazione, il pericolo è dietro l’angolo e noi non possiamo permetterlo, abbiamo il dovere di garantire sicurezza e l’incolumità di tutti”, commenta l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, rivolgendo direttamente un appello soprattutto ai genitori dei più piccoli.

“L’assessora alla Sicurezza e il comandante mi hanno assicurato che i controlli per il sequestro di mezzi modificati, non conformi, continueranno per tutta l’estate. Ovviamente non potremo sequestrare tutte le bici però possiamo cercare di restringere sempre di più il loro utilizzo in aree frequentatissime da bambini e famiglie, i primi a correre rischi. Anch’io mi unisco al semplice appello di prestare maggior attenzione prima lasciare che il proprio figlio salga in sella, spesso, a motoveicoli veri e propri, senza un’adeguata conoscenza dei rischi e pericoli su strada. Colgo l’occasione per esprimere vicinanza e augurare una pronta guarigione alla nostra concittadina coinvolta ieri un incidente, mentre guidava la sua bici elettrica. Non è il momento delle recriminazioni, ma piuttosto di unirci e stringerci a lei e alla sua famiglia”, aggiunge il sindaco Francesco Bonito.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola