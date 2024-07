Il Commissariato della Polizia di Stato di Canosa di Puglia si rafforza con dieci nuove unità

CANOSA DI PUGLIA - Si rafforza il presidio di legalità e sicurezza nella città di Canosa di Puglia. Nella mattinata di venerdì 12 luglio, il Sindaco, dott. Vito Malcangio, e il Comandante della Polizia Locale, dott. Simone Testa, hanno accolto presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città i dieci nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati al Commissariato di Canosa di Puglia dal Questore della BAT, dott. Alfredo Fabbrocini.

Accompagnati dal Commissario Capo nonché Dirigente del locale Commissariato, dott. Pasquale Cusano, le nuove unità, a seguito dei saluti istituzionali, hanno avuto modo di comprendere fin da subito quelle che sono le criticità presenti sul territorio incentrando il dialogo sulla collaborazione fra le istituzioni, fondamentale nel contrasto a criminalità e illegalità.

Il piano degli innesti graduali presentato lo scorso anno in Prefettura dal Ministro dell’Interno, dott. Matteo Piantedosi, ha visto 65 nuovi agenti essere destinati alla provincia BAT spalmati nelle sedi con maggiore necessità ed in carenza di organico.

«Lo Stato c’è - afferma il Sindaco, Vito Malcangio - e questo è un chiaro segnale. La vostra presenza rafforzerà il livello di sicurezza su tutto il nostro territorio, certi che il lavoro di sinergia fra l’Ente Comunale e la Questura potrà portare benefici alla comunità. Era questo un momento che Canosa di Puglia attendeva da tempo ed è per questo che colgo l’occasione per ringraziare, in virtù dell’attenzione rivolta alla nostra realtà, il Questore dott. Alfredo Fabbrocini, augurando al contempo buon lavoro al dott. Pasquale Cusano e ai nuovi agenti».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia