Due ragazzi di Trinitapoli conquistano il secondo posto ai Campionati Italiani di Danza Sportiva

TRINITAPOLI - Ai Campionati Nazionali di Danza Sportiva 2024, indetti dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), in svolgimento presso la Fiera di Rimini dall’8 al 20 luglio, due ragazzi di Trinitapoli, Martina Pignataro di anni 12 e Giuseppe Russo di anni 14, si sono classificati al secondo posto, diventando vicecampioni italiani di Danza sportiva e Sport musicali nella 14/15 classe C 2024. Spirito di sacrificio e impegno negli allenamenti hanno premiato questa straordinaria coppia di ballerini trinitapolesi, assistiti con generosi sforzi dalle loro famiglie per consentire loro di coltivare questa passione.

I due giovanissimi ballerini restano determinati a proseguire nella loro grande avventura per raggiungere traguardi sempre più importanti. Il loro maestro, Pietro Lamonaca, dell’ASD Latin Way di Trinitapoli, è soddisfatto e orgoglioso di questi suoi allievi, che gli stanno facendo rivivere le stesse emozioni vissute da lui quando, alla loro stessa età, ha iniziato a misurarsi con la danza. Nella sua carriera, infatti, Lamonaca è stato campione italiano negli anni 2021 e 2022 nell’under 21 e fa parte della Nazionale italiana. La sua compagna di ballo è Rebecca Sorice di Ruvo di Puglia. Entrambi hanno rappresentato l’Italia alla WDSF World Championship Latin under 21, i campionati del mondo svoltisi nel novembre 2022 a Sibiu, in Romania.

Ora Lamonaca gareggia nella massima categoria degli adulti e sta facendo un percorso di gare estere. Nell’ultimo anno ha partecipato a gare a Madrid, Lione, Stoccarda, Francoforte e Tallinn, disputando le finali.

GAETANO SAMELE