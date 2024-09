Matrimoni civili, anche a Canosa di Puglia possibile celebrarli al di fuori della Casa Comunale

CANOSA DI PUGLIA - Il matrimonio è uno di quei momenti della vita coniugale che marito e moglie ricorderanno per sempre e in cui risiederanno ricordi che accompagneranno i coniugi durante tutto il loro percorso di vita. L’Amministrazione comunale, in un’ottica di promozione culturale e socio-economica del territorio, attraverso la Delibera di Giunta n.177 dell’agosto 2023 e sulla base di una successiva convenzione stipulata dal Comune di Canosa con le strutture ricettive richiedenti, vale a dire le sale ricevimenti “Giardino del Mago” e “Lo Smeraldo”, ha così proceduto ad autorizzare la celebrazione di matrimoni civili fuori dalla Casa Comunale, con l’istituzione di separati Uffici dello Stato Civile conformi ai requisiti di legge.

Gli ambienti, individuati e concessi in comodato d’uso al Comune di Canosa di Puglia per una durata di anni cinque, permetteranno a chiunque lo vorrà di suggellare l’unione in matrimonio in strutture che fungono da volano per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico locale, con ricadute positive sull’economia del territorio.

I matrimoni civili di cittadini residenti e non, che ne facciano richiesta, verranno celebrati nelle strutture individuate come Uffici separati di Stato Civile, compatibilmente con il calendario dei matrimoni e unioni civili la cui celebrazione è prevista presso sedi municipali come Sala Consiliare e Ufficio di Stato Civile, fermo restando la necessità di concordare date e orari tra i nubendi e l’Ufficio di Stato Civile. Su proposta dell’Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno e grazie anche al supporto della consigliera comunale Antonia Sinesi, anche a Canosa di Puglia quindi, come in altre città d’Italia, sarà possibile d’ora in poi rendere ancora più suggestivo ed iconico uno dei giorni più belli della vita matrimoniale di tutte le coppie che vorranno convolare a nozze. Ad inaugurare ufficialmente questo nuovo percorso, è stata una coppia di Ruvo del Monte (PZ) che il Sindaco di Canosa, dott. Vito Malcangio, ha unito in matrimonio domenica 8 settembre presso la Sala Ricevimenti “Giardino del Mago”.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia