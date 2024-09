Istituzioni al lavoro per la prossima “Settimana nazionale della protezione civile”, in programma dal 6 al 13 ottobre

BARLETTA - Si è svolto questa mattina un incontro coordinato dalla Prefettura alla presenza della Protezione Civile Regionale, della Provincia BAT, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dei rappresentanti di tutti i Comuni del territorio al fine di avviare l’organizzazione delle iniziative sui temi di protezione civile di maggiore interesse per la cittadinanza e da realizzarsi in occasione della “Settimana nazionale della protezione civile”, secondo quanto indicato nell’odierna circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno e come da indicazioni del competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Numerose e diversificate le proposte rappresentate dagli enti al Tavolo; saranno prevalentemente orientate al coinvolgimento dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie ma comprenderanno anche momenti formativi e di approfondimento dedicati a tutta la cittadinanza.

Nella definizione delle progettualità, saranno predilette le tematiche concernenti i rischi correlati ad eventi calamitosi, la cultura dell’autoprotezione individuale e familiare, ma avranno ampio spazio anche i temi del rispetto dell’ambiente e della prevenzione.

“È fondamentale - ha commentato il Prefetto Silvana D’Agostino - che tutti gli enti interessati si confrontino e lavorino insieme per accrescere su tutto il territorio provinciale la cultura della protezione civile e del rispetto dell’ambiente anche in chiave preventiva dei rischi. In tal senso, anche quest’anno, la risposta dei Comuni è stata pronta ed entusiasta; sono convinta che sapranno realizzare ottime iniziative a beneficio di tutta la comunità”.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani