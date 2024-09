Il luogotenente Antonio Carnicelli è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - Lunedì 23 settembre 2024, il Luogotenente Carica Speciale Antonio Carnicelli, 56enne di origine andriese, ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia.

Dopo aver assolto gli obblighi di leva come ufficiale di complemento, ha frequentato dal 1994 al 1996 il Corso Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri nella Scuola di Velletri (RM) e come prima assegnazione venne destinato alla Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture (PZ) per poi essere trasferito alla Stazione di Montemilone (PZ).

Dal 2005 alla data del suo insediamento a Canosa di Puglia, ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Minervino Murge ricoprendo l’incarico di Vice Comandante.

Nei suoi anni di carriera militare è stato decorato di un Encomio Semplice per attività di Polizia Giudiziaria rilasciato dal Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” nonché della Medaglia di “Bronzo al Valore Civile”, con la seguente motivazione: “Con esemplare altruismo non esitava ad entrare in un edificio dove era divampato un incendio conseguente ad una violenta esplosione di origine dolosa, riuscendo a mettere in sicurezza una bombola di gas surriscaldata. Si prodigava, quindi, nel tentativo di trasportare all’esterno di un appartamento, invaso dalle fiamme e saturo di fumo, un’anziana donna deambulante e coordinava le operazioni di soccorso nei confronti della malcapitata e di altri condomini. Chiaro esempio di non comune senso del dovere e dilette virtù civiche (Minervino Murge, 10 dicembre 2012)”. Per tale evento è stato anche insignito di “Encomio Solenne” rilasciato dall’allora Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il neo Comandante di Stazione, all’atto della nomina, ha ringraziato i suoi nuovi collaboratori, riferendo di essere onorato di ricoprire questo prestigioso incarico profondendo il massimo impegno per diventare nuovo punto di riferimento dell’intera cittadinanza.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani