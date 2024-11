Trani, presentati due nuovi ufficiali dei Carabinieri: Pietro Zona e Pierfrancesco Matteoni

TRANI - Il Capitano Pietro Zona è il nuovo comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani.

L’ufficiale, 58enne, di origine campane, è proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Andria, dove da gennaio 2022, ha ricoperto il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Profondo conoscitore delle dinamiche criminali del nord-barese, il Capitano Zona si è arruolato come Sottufficiale nel 1987, venendo destinato al termine del corso biennale, presso la Stazione di Trani e successivamente impiegato presso l’Aliquota Operativa della Compagnia di Molfetta. Per ben 20 anni ha retto, con lusinghieri risultati, la Stazione Carabinieri di Corato, venendo premiato nel 2017, tra i migliori Comandanti di Stazione del Comando Interregionale “Ogaden”. Nel novembre 2018 è stato nominato Sottotenente, classificandosi utilmente nel concorso a titoli per Ufficiali del Ruolo Straordinario Esaurimento dell’Arma dei Carabinieri e venendo destinato come Comandante della Sezione Operativa del NORM della Compagnia di Andria.

Il Tenente Pierfrancesco Matteoni è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile Mobile della Compagnia Carabinieri di Barletta.

L’Ufficiale, 26 enne di origini laziali, ha frequentato tra il 2013 e il 2016 la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, prestigioso istituto di formazione dell’Esercito. Diplomatosi con l’indirizzo classico, ha dapprima seguito il primo anno del 7° Corso Marescialli presso la Scuola di Firenze nell’anno 2017/2018 per poi approdare a Modena, quale frequentatore del 200° Corso “Dovere” dell’Accademia Militare. Laureatosi in Giurisprudenza e terminato l’iter formativo è stato destinato alla Caserma “Cernaia” a Torino, sede della più antica Scuola Allievi dell’Arma dei Carabinieri, in qualità di formatore dei nuovi allievi carabinieri, con incarico di Comandante di due plotoni.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani