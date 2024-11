Due minori denunciati per l’incendio delle auto della Polizia Locale a Margherita di Savoia

TRANI - I Carabinieri della Compagnia di Barletta li hanno sorpresi a distanza di qualche giorno a bordo dello stesso ciclomotore elettrico usato per allontanarsi dal luogo dell’evento. Sequestrati gli indumenti indossati dal ragazzo in quella circostanza. (Video)

I Carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia (BT) hanno denunciato in stato di libertà due minori residenti nello stesso centro, ritenuti responsabili dell’incendio che il 17 ottobre scorso ha danneggiato due auto della polizia locale e parte della facciata del Palazzo Comunale. (Leggi, ndr)

I militari dell’Arma hanno tempestivamente avviato le indagini finalizzate ad individuarne gli autori, raccogliendo testimonianze e visionando le telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Proprio dai filmati acquisiti, i Carabinieri hanno notato come la sera del 17 ottobre u.s., due giovani a volto scoperto, a bordo di un ciclomotore elettrico di colore amaranto e sprovvisto di targa, giungevano nei pressi della casa comunale. Dopo essere scesi dal ciclomotore, si avvicinavano proprio ai mezzi della polizia locale, per allontanarsi dopo qualche minuto a gran velocità, proprio in corrispondenza del divampare delle fiamme dietro di loro. Dalla visione dei filmati era possibile individuare non soltanto i connotati e la corporatura dei due, elementi che permettevano di ritenere che si trattasse di giovanissimi, ma anche i dettagli del vestiario usati dal ragazzo, nello specifico una felpa nera con delle strisce bianche sulle maniche, sequestrata nel corso di perquisizione domiciliare.

Gli stessi devono comunque essere considerati non colpevoli fino a sentenza definitiva di condanna.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani