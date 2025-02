Dopo 37 anni, il Comune aggiorna la toponomastica di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - A ben trentasette anni di distanza il Comune di Margherita di Savoia procede all’adeguamento della toponomastica cittadina in modo da uniformarsi alle mutate esigenze degli utenti, ai cambiamenti in termini di collegamenti viari ed assetto del territorio e alle nuove tecnologie (si pensi ad esempio all’impiego dei navigatori satellitari e delle mappe digitali per raggiungere luoghi ed attività commerciali). (Audiolettura)

Società affidataria dell’intervento è la Advanced Systems S.p.A., tra le aziende leader del settore: a breve avrà dunque inizio l’opera di adeguamento della toponomastica che prevede il rilievo diretto degli accessi, la mappatura del territorio con aggiornamento anagrafico e cartografico, l’aggiornamento della numerazione civica, la sua revisione e, laddove necessario, il rifacimento della stessa con la fornitura e posa in opera dei numeri civici.

«Il Comune - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - avvertiva da tempo la necessità di adeguare la toponomastica cittadina anche in forza degli obblighi posti in capo ai Comuni in materia di allineamento dei dati catastali e di aggiornamento dell’anagrafe della popolazione residente. Voglio sottolineare che l’ultimo intervento in tal senso risale addirittura al 5 marzo 1988 quando, con delibera n. 103 del Consiglio Comunale, venne approvato il piano della toponomastica comunale con la denominazione delle nuove strade realizzate in Zona Armellina, Zona Regina, Zona Erba dei Cavallari, Città Giardino, Isola Verde, le traverse di Via Africa Orientale e l’area compresa fra l’ospizio ed il vecchio macello».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO