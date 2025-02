Iniziati i lavori per l’adeguamento e risistemazione dell’Aula Consiliare

MARGHERITA DI SAVOIA - Hanno avuto inizio lunedì 3 febbraio, con la rimozione dei vecchi arredi, i lavori di rifacimento e adeguamento dell’Aula Consiliare.

«Finalmente, a distanza di circa 40 anni, la casa comunale potrà disporre di un’aula consiliare dotata di arredi nuovi - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - e di tutte le attrezzature elettroniche necessarie per un buon funzionamento dei lavori. È un’esigenza dettata non solo dalla necessità di sostituire gli arredi, ormai obsoleti, ma anche per dotare l’aula di allestimenti e forniture informatiche in linea con le necessità di oggi, anche in termini di migliore fruibilità delle dirette streaming. Quanto prima potremo dunque utilizzare un’aula consiliare più moderna e funzionale».

L’intervento prevede la fornitura di nuovi arredi ed allestimenti hardware e software completi di cablaggio per un importo complessivo di circa 100.000 euro. In considerazione del loro pregio, gli arredi rimossi sono stati collocati provvisoriamente presso la vecchia sede del Palazzo di Città.

