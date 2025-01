La giunta Bonito approva la partecipazione all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la digitalizzazione degli archivi di edilizia privata

CERIGNOLA - La Giunta comunale di Cerignola guidata dal Sindaco Francesco Bonito ha approvato una delibera riguardante la partecipazione da parte del Comune all’avviso pubblico di selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei comuni pugliesi. I fondi sono rinvenienti dal programma regionale Puglia 2021-2027. Tre sono gli obiettivi che si intende raggiungere: digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata conservate dai comuni; creazione di e connessione ad un fascicolo virtuale per consentire la consultazione tramite servizio online; digitalizzazione dell’intero processo relativo alle pratiche di edilizia privata.

“Si tratta di un provvedimento fondamentale per l’intero settore dell’edilizia privata - commenta Teresa Cicolella, assessore alla Digitalizzazione e ai Servizi Informatici -. Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo conducendo per potenziare la digitalizzazione del nostro territorio, e la partecipazione a questo avviso ne è la conferma”.

Soddisfazione in questo senso esprime anche l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, Luciano Giannotti: “I servizi informatici sono basilari per qualsiasi settore del tessuto sociale e produttivo locale e il Comune di Cerignola non può permettersi di restare indietro. Prendere parte all’avviso pubblico per il finanziamento dei progetti finalizzati alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata rappresenta un’occasione imperdibile e l’abbiamo colta immediatamente. Attraverso la digitalizzazione - prosegue Giannotti - possiamo garantire un accesso più rapido e trasparente alle informazioni ed è non solo un miglioramento della gestione delle pratiche, ma un passo fondamentale per modernizzare e rendere più competitiva l'intera filiera dell'edilizia. Con il supporto di questa iniziativa, possiamo stimolare l'innovazione e favorire un ambiente di lavoro più dinamico”.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola