L’Associazione Forense conferma Salerno alla presidenza. Il suo appello agli avvocati dei tre comuni ofantini: “Uniti per affrontare le sfide future”

TRINITAPOLI - Rinnovate le cariche del direttivo dell’Associazione Forense di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. Le operazioni di voto si sono tenute nella giornata di venerdì 21 e sabato 22 febbraio presso i locali dell’Ufficio del Giudice di Pace di Trinitapoli.

Il neoeletto consiglio, riunitosi nei giorni scorsi, ha confermato il presidente uscente, avv. Giuseppe Salerno. Il nuovo direttivo dell’Associazione sarà così composto: l’avv. Loredana Lionetti, vicepresidente; l’avv. Yaroslav Duvanov, segretario; l’avv. Carmela Pellegrini, tesoriera. Infine, ai consiglieri avv.ti Savino Piazzolla, Nicola Lopizzo e Raffaella Di Lollo è stato conferito l’incarico di formare e presiedere la commissione scientifica e la commissione “rapporti con le Istituzioni”.

Il presidente Salerno, nel ringraziare l’intero direttivo per la fiducia accordatagli, ha rivolto un appello a tutti gli avvocati dei tre comuni ofantini: “La nostra professione è in continua evoluzione e, per questo, abbiamo bisogno, ora più che mai, di unità di intenti, rispetto, lealtà e collaborazione tra colleghi. Ci attendono sfide importanti nei prossimi mesi. Il nuovo direttivo avrà il compito di portare avanti le attività dell’Associazione, promuovendo iniziative di formazione e confronto, nonché di rappresentare un punto di riferimento per tutti gli avvocati del territorio, giovani e meno giovani, specie nell’ottica di una dialettica costruttiva con i magistrati e con le istituzioni locali. Siamo e saremo sempre pronti ad ascoltare e farci carico di tutte le istanze che dovessero manifestarsi, sia da parte dei colleghi che dei cittadini, affinché il sistema giustizia possa rispondere in maniera adeguata, nei tempi e nei modi appropriati”.

Comunicato Stampa Associazione Forense di Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia