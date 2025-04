Altre due nuove unità potenziano il Corpo di Polizia Locale di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Nei giorni scorsi hanno ufficialmente preso servizio due nuove unità che vanno a potenziare il Corpo di Polizia Locale di Margherita di Savoia.

«L’assunzione a tempo indeterminato di due nuovi agenti del Corpo di Polizia Locale - dichiara il sindaco avv. Bernardo Lodispoto - che vanno ad aggiungersi alle due unità entrate in servizio lo scorso 1° luglio conferma la volontà da parte della nostra amministrazione comunale di operare per rafforzare la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che a breve giungeranno nella nostra città. Tutto questo, assieme al potenziamento del parco veicoli in dotazione al Comune concretizzato nei mesi scorsi, permetterà all’Ente e al personale di poter intervenire con puntualità nei servizi di controllo del territorio. Grazie a questi due nuovi ingressi sarà inoltre possibile organizzare i turni di lavoro in maniera più idonea ed operare in maniera più efficace in materia di pubblica sicurezza in sinergia con le Forze dell’Ordine. Assieme all’assessore alla Polizia Locale Savino Tesoro porgo il benvenuto ai due agenti neo assunti con i miei più calorosi auguri di buon lavoro!».

