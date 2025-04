Controlli straordinari dei Carabinieri anche a Canosa di Puglia e Margherita di Savoia: perquisizioni, sequestri e multe per oltre 18mila euro

TRANI - Nella serata di sabato scorso, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno effettuato l’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione di ogni forma di illegalità e, in particolare, finalizzato al contrasto degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti e circolazione stradale.

I militari, questa volta, si sono concentrati non solo sui comuni costieri di Trani, Bisceglie e Barletta, ma anche su Andria, Canosa di Puglia e Margherita di Savoia, dove hanno eseguito accurate ispezioni a carico di 4 esercizi pubblici e identificato circa 300 persone, controllando oltre 150 veicoli.

Nel corso di perquisizioni personali e veicolari, i Carabinieri hanno rinvenuto - e poi sottoposto a sequestro - più di 20 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana, segnalando 15 persone alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani per uso personale.

Sono state comminate 71 sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, per un complessivo che supera i 18.000,00 euro, e ritirate otto patenti, con 3 veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Non sono mancati anche i controlli a soggetti destinatari di misure restrittive della libertà personale ed ai sorvegliati speciali di Pubblica Sicurezza.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo del territorio saranno ulteriormente rafforzati con adeguati contingenti nelle prossime settimane, in occasione delle festività di Pasqua.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani