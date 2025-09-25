Polizie Locali, consegnate dal Prefetto D’Agostino le Patenti di Servizio a 138 operatori del territorio

BARLETTA – Centotrentotto operatori delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale del territorio hanno ricevuto questa mattina le pergamene di conseguimento delle Patenti di Servizio.

La cerimonia, alla quale ha presenziato il Prefetto Silvana D’Agostino con i Sindaci delle comunità, si è svolta nella Sala Rossa del Castello di Barletta, a conclusione delle sessioni di esame (consistenti in una prova teorica ed una prova pratica) che hanno interessato tutti i Comandi della provincia. La Commissione è stata presieduta dal Dirigente della Prefettura di Barletta Andria Trani, Viceprefetto Maria Ilenia Piazzolla, ed ha avuto tra i suoi componenti il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Francesco Quatela (Polizia Stradale), Pasquale Naccarata e Andrea Chiarappa (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Territoriale del Sud Motorizzazione Civile), Giuseppe D’Alessio (Polizia Provinciale), il Comandante della Polizia Locale di Canosa di Puglia Simone Testa e, come segretario, il Commissario della Polizia Locale di Andria Domenico Strippoli.

Nel corso del suo intervento, il Prefetto Silvana D’Agostino ha parlato di “giornata storica per il territorio, perché per la prima volta in questa provincia si è svolta la Commissione d’Esame per il rilascio delle Patenti di Servizio agli operatori delle Polizie Locali, uno strumento di assoluto pregio per la qualificazione professionale del personale che espleta questo lavoro nelle nostre comunità”.

Con la sua presenza in occasione della consegna degli attestati, il Prefetto ha voluto “render merito al lavoro quotidiano profuso da tutto il personale al servizio della comunità; le Polizie Locali sono un anello imprescindibile della catena di comando della sicurezza pubblica, un ponte fondamentale tra le istituzioni e i cittadini, con i quali si interfacciano ogni giorno”.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani