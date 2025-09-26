Cambio al vertice dell’Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia: Sarpi lascia il comando a Sardella

MARGHERITA DI SAVOIA - Dopo cinque anni di intensa attività, il 1° Luogotenente Stefano Sarpi lascia il comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia. A partire da lunedì 29 settembre prossimo, il testimone passerà al Luogotenente Vito Sardella, proveniente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta questa mattina alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo di Barletta, Capitano di Fregata Valerio Massimo Acanfora, che ha ripercorso i risultati conseguiti sotto la guida di Sarpi. Tra questi, le numerose operazioni di ricerca e soccorso, le attività di tutela delle aree demaniali marittime e la vigilanza sull’ambiente e sulle risorse ittiche.

Il Comandante Acanfora ha espresso un vivo apprezzamento nei confronti del 1° Lgt Sarpi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del mandato, sottolineando la certezza di una continuità operativa con il nuovo comandante. «La preziosa azione di comando svolta dal Luogotenente Sarpi rappresenta una solida base da cui proseguire - ha evidenziato Acanfora - con il medesimo spirito di servizio che contraddistingue la Guardia Costiera».

Il Luogotenente Sardella, che si è detto entusiasta di intraprendere questo nuovo prestigioso incarico, ha assicurato la propria disponibilità a proseguire lungo le linee d’azione già tracciate, mettendo al centro sicurezza, tutela del mare e vicinanza al territorio.

Al 1° Lgt Sarpi, destinato al Compartimento Marittimo di Molfetta, sono giunti gli auguri più sentiti da parte del Corpo per una brillante prosecuzione di carriera.

GAETANO DALOISO