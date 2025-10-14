Ufficializzato il patto di gemellaggio tra i Comuni di Margherita di Savoia e Cedegolo

MARGHERITA DI SAVOIA - I Comuni di Margherita di Savoia e di Cedegolo hanno ufficializzato il loro gemellaggio attraverso una festosa cerimonia che ha avuto luogo nell’aula consiliare del Comune della Val Camonica, alla presenza dell’assise civica della cittadina lombarda e di una delegazione proveniente dal Comune di Margherita di Savoia e formata dal Sindaco Bernardo Lodispoto, dalle assessore Grazia Damato e Francesca Santobuono e dal consigliere comunale Salvatore Ricco.

La cerimonia ha ratificato l’atto deliberato dai due consigli comunali lunedì 6 ottobre scorso, con cui entrambi gli enti hanno sottoscritto il patto di gemellaggio: la manifestazione è stata il momento culminante di una due giorni in cui la nostra delegazione è stata inoltre ospite presso i mercatini di Grevo per presentare il territorio di Margherita di Savoia e le sue caratteristiche.

La cerimonia ufficiale è stata introdotta dal consigliere comunale di Cedegolo Nicola Moreschi che ha spiegato le origini di questo gemellaggio, germogliato attorno alla figura di Giuseppe Luigi Spera: nato a Margherita di Savoia nel 1895 e successivamente stabilitosi a Cedegolo, entrato a far parte della Resistenza nella Brigata Garibaldi, fu arrestato, deportato ed assassinato nel lager nazista di Hersbruck il 22 febbraio 1945. La sua memoria è stata onorata con una pietra di inciampo posta a Cedegolo in occasione della Giornata della Memoria e con una targa sul lungomare di Margherita di Savoia inaugurata il 22 febbraio scorso in occasione dell’80° anniversario della morte.

Nel suo intervento il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, nel ringraziare il collega Sindaco di Cedegolo ing. Andrea Bortolo Pedrali, ha dichiarato: «Margherita di Savoia e Cedegolo hanno trovato un terreno comune in valori, fissati in modo mirabile nella nostra Costituzione, che rappresentano assiomi universali come la libertà e la giustizia. Il gemellaggio, nato grazie al coraggio civile di Giuseppe Luigi Spera, offre lo spunto per rinsaldare i vincoli di amicizia fra le nostre comunità e getta le basi per future proficue collaborazioni che possono tradursi in una efficace opera di promozione dei rispettivi territori».

La dott.ssa Francesca Santobuono, assessore al turismo, ha evidenziato nella sua relazione le peculiarità del nostro territorio, le sue produzioni tipiche, le tradizioni culturali ed enogastronomiche ed i percorsi che sarà possibile realizzare in virtù di questo legame tra le due comunità. Al termine della cerimonia i due sindaci hanno firmato l’atto ufficiale di gemellaggio scambiandosi reciprocamente dei doni.

Un gesto di fraternità che il testo della targa ricordo consegnata dal Sindaco Pedrali al Sindaco Lodispoto spiega perfettamente: “Nel segno dell’amicizia, della cooperazione e della condivisione di valori comuni, Cedegolo e Margherita di Savoia sanciscono il loro gemellaggio. Uniti dal desiderio di promuovere il dialogo, la cultura e la solidarietà tra le comunità, costruiamo insieme ponti di fratellanza per il futuro”.

