Trinitapoli, segnalata la presenza di cinghiali: l’Amministrazione comunale invita alla prudenza

TRINITAPOLI - Il Comune di Trinitapoli ha reso noto che negli ultimi giorni sono state segnalate alcune presenze di cinghiali nel centro abitato e nelle aree periferiche. La comunicazione, diffusa dall’Ufficio Comunicazioni e dallo Staff del Sindaco, riporta l’intervento congiunto del primo cittadino Francesco di Feo, dell’assessora all’Ambiente e al Randagismo Tonia Iodice e dell’assessora alla Sanità Maria Rosaria Capodivento.

L’Amministrazione ha già provveduto a trasmettere le opportune segnalazioni alla Polizia Provinciale, alla Regione Puglia, al Servizio Veterinario della ASL BT e alla Prefettura, affinché vengano avviate le necessarie valutazioni e gli interventi del caso.

La nota precisa che la situazione, che interessa anche altri Comuni del territorio, potrebbe avere implicazioni sia sul piano della sicurezza pubblica sia su quello sanitario. Per tale motivo, il Comune raccomanda ai cittadini di mantenere la calma e seguire alcune fondamentali indicazioni di prudenza:

• non avvicinarsi agli animali né tentare interventi autonomi;

• prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, specialmente nelle ore serali o in zone poco illuminate;

• segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti alla Polizia Locale (0883.634427) o alle forze di polizia tramite il numero unico 112.

Il Comando di Polizia Locale ricorda inoltre che qualsiasi iniziativa non autorizzata per la cattura o l’allontanamento degli animali rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica e sarà oggetto di verifica da parte delle autorità competenti.

L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato la cittadinanza per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrato, sottolineando come solo attraverso il comportamento corretto di tutti sia possibile garantire la sicurezza dell’intera comunità.

