Quarta donazione multiorgano del 2026 nella ASL BT. Il dott. Vitobello ringrazia la famiglia della donatrice per il «sì» alla vita che continua

ANDRIA - Si sono concluse nella notte, nelle sale operatorie dell’Ospedale “Lorenzo Bonomo”, le complesse operazioni legate alla quarta donazione multiorgano del 2026 registrata nella ASL BT.

L’intervento è stato coordinato dall’Unità Operativa di Rianimazione diretta dal dott. Nicola Di Venosa e ha visto il coinvolgimento di cinque équipe chirurgiche provenienti da diverse strutture italiane.

La donazione ha riguardato una donna di 56 anni di Canosa di Puglia. Il fegato è stato prelevato da un’équipe del Policlinico di Bari; i reni da un’équipe di Urologia di Foggia; il cuore dai cardiochirurghi del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena; i polmoni con l’intervento dei chirurghi del torace del Policlinico di Padova. Per il prelievo delle cornee è intervenuta l’équipe del dott. Luigi Ceci del “Bonomo” di Andria.

«Desidero ringraziare la famiglia che, con il marito e i figli della donatrice, non ha esitato a dire sì alla vita che continua - afferma il dott. Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni della ASL BT - compiendo un gesto di estrema generosità. A loro va la nostra grande riconoscenza per questo nobile gesto di umanità».

Parole di gratitudine anche dal Commissario straordinario ASL BT, Tiziana Dimatteo: «Un sentito grazie va a tutti gli operatori sanitari del Bonomo e alle équipe che, a vario titolo, sono intervenute e si sono avvicendate per la perfetta riuscita delle operazioni di donazione. Un ringraziamento sincero e doveroso va, quindi, alla famiglia per questa prova di altruismo e amore verso gli altri. Donare significa sostenere la vita che continua: è per questo fondamentale alimentare sempre la cultura della donazione degli organi».

Redazione CorriereOfanto.it

ASL BT Dimatteo Tiziana Andria Ospedale "Bonomo" Donazione organi Vitobello Giuseppe Unità Operativa di Rianimazione Di Venosa Nicola Ceci Luigi