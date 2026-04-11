In fiamme l’auto riconducibile alla famiglia del presidente BAT Lodispoto: indagini in corso

MARGHERITA DI SAVOIA - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto nella serata di sabato 11 aprile un’autovettura riconducibile al nucleo familiare di Bernardo Lodispoto, presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani e sindaco di Margherita di Savoia. Il veicolo era parcheggiato nelle immediate adiacenze dell’abitazione privata. Il rogo si è sviluppato poco dopo le ore 20. L’auto, abitualmente in uso alla moglie del presidente, è andata completamente distrutta. Non si registrano feriti.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato dato da un residente che, accortosi delle fiamme, ha segnalato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’evento. In corso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, ritenute utili alla ricostruzione dei fatti.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di natura dolosa.

L’episodio si colloca alla vigilia del rinnovo del Consiglio provinciale della BAT, previsto per domenica 12 aprile, una coincidenza temporale che accresce l’attenzione sulla vicenda. Allo stato non emergono elementi di collegamento con l’attività amministrativa o politica del presidente. I carabinieri proseguono negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Redazione CorriereOfanto.it