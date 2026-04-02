Canosa di Puglia, Ofanto in piena e cedimenti in zona Castello: le parole del sindaco Vito Malcangio

CANOSA DI PUGLIA - Si è tenuto questa mattina, presso il Comune di Canosa di Puglia, un coordinamento operativo tra gli enti coinvolti a seguito delle forti precipitazioni che stanno interessando il territorio. Presenti, oltre all’amministrazione comunale, la Protezione Civile della provincia BAT e i rappresentanti dei Comuni di San Ferdinando di Puglia, Cerignola e Minervino Murge.

Osservato speciale il fiume Ofanto, la cui piena è influenzata non solo dalle piogge locali, ma anche da quelle registrate nelle regioni attraversate dal corso d’acqua. Al momento la situazione viene definita sotto controllo, ma resta alta l’attenzione in vista di un possibile peggioramento delle condizioni meteo. Monitorata anche la diga del Locone, che allo stato attuale non desta preoccupazioni.

«La situazione al momento è sotto controllo, ma si stanno prefigurando gli scenari che potrebbero verificarsi con il peggiorare delle condizioni atmosferiche», ha dichiarato il sindaco Vito Malcangio.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il tema delle criticità legate alla manutenzione dell’Ofanto. In questa direzione, il primo cittadino ha annunciato un finanziamento complessivo di 2,3 milioni di euro, ottenuto dal Comune di Canosa di Puglia insieme agli altri enti interessati, finalizzato alla messa in sicurezza degli argini e alla riduzione del rischio idrogeologico.

Parallelamente, si registrano ulteriori cedimenti nel centro storico, già interessato in passato da crolli. Gli eventi della notte, aggravati dal maltempo, hanno riguardato immobili per i quali erano state emesse ordinanze di messa in sicurezza negli anni scorsi.

«La situazione di emergenza è sotto controllo, ma è legata all’indifferenza dei proprietari privati rispetto alle ordinanze emesse. Ognuno si assuma le proprie responsabilità: procederemo con le denunce all’autorità giudiziaria», ha aggiunto Malcangio, sottolineando come tali condizioni possano rappresentare un rischio concreto per l’incolumità pubblica.

Il Comune continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, fornendo aggiornamenti nelle prossime ore.

Redazione CorriereOfanto.it