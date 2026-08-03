Menu

Info Corriere

___________
  • Barra nera

Cronaca

Area demaniale in Zona Orno, intervento congiunto di Guardia Costiera e Amministrazione comunale per salvaguardare un bene pubblico

MARGHERITA DI SAVOIA - C’è un abuso che da anni si protraeva in un’area demaniale a nord dell’abitato di Margherita di Savoia, che per lungo tempo è stato una sorta di terra di nessuno ma che ora, grazie alla forte sinergia istituzionale tra Comune di Margherita di Savoia e Guardia Costiera, è stato finalmente sanato e debitamente posto all’attenzione di quanti hanno finora avuto accesso indiscriminato a quell’area.

Stiamo parlando, per intenderci, dell’area demaniale che si trova in Zona Orno, poco dopo l’incrocio che porta a Trinitapoli: in corrispondenza del primo ingresso dell’area denominata “Tratturo Regio” vi è una strada sterrata che conduce ad un’area demaniale marittima.

In molti - qualcuno in buona fede, perché magari ignorava la natura dell’area in questione; altri decisamente in malafede - hanno nel tempo utilizzato per il transito di veicoli la strada sterrata che lambisce proprietà private per accedere poi alla costa: ma è bene precisare che quell’area di passaggio è strettamente vincolata al solo transito pedonale.

Su iniziativa del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia, Luogotenente Vito Sardella, si era pertanto provveduto a segnalare l’area di transito con appositi cartelli monitori che però, con sommo disprezzo delle leggi e del vivere civile, sono stati divelti. A quel punto, in accordo con il Comune di Margherita di Savoia, si è proceduto ad una nuova installazione di cartelli segnalatori che delimitano in modo puntuale l’inizio e la fine dell’area demaniale.

«Il transito di veicoli in area demaniale - evidenzia il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - non è consentito e va sanzionato a termini di legge: poiché si tratta di una situazione che si è protratta per anni, d’intesa con l’Ufficio Marittimo vogliamo dare a chiunque il tempo di recepire questa norma e comprendere, una volta per tutte, che l’accesso a quell’area è interdetto al traffico veicolare. La Guardia Costiera vigilerà attentamente sul rispetto delle regole ed intensificherà i controlli soprattutto nel mese di agosto. I trasgressori verranno sanzionati con contravvenzioni sino a 206 euro: vale la pena esporsi ad un rischio simile per una bravata?».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO

Margherita di Savoia Lodispoto Bernardo Comune di Margherita di Savoia Zona Orno Guardia Costiera Demanio marittimo Contravvenzioni Tratturo Regio Sardella Vito Transito pedonale