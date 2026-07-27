San Ferdinando di Puglia, il prefetto Anania adotta tre interdittive antimafia. I provvedimenti riguardano tre imprese agricole

BARLETTA - Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Flavia Anania, ha adottato tre provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di società operanti nel comparto agricolo, aventi sede nel comune di San Ferdinando di Puglia.
L’istruttoria svolta dagli Organi di Polizia, successivamente oggetto di approfondita e puntuale valutazione nell’ambito delle riunioni del Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura, ha evidenziato il condizionamento di dette imprese da parte di compagini criminali di rilievo, riconducibili alla criminalità organizzata.
Tali provvedimenti si inseriscono nel più ampio e costante impegno della Prefettura, della DIA e delle Forze dell’Ordine nel rafforzamento della prevenzione amministrativa antimafia.
Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani