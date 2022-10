L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” organizza l’evento “CAPACI 30 ANNI DOPO - Giuseppe Costanza si racconta ai giovani”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Un evento eccezionale per la comunità scolastica e civica di San Ferdinando di Puglia: nell’ambito delle iniziative inerenti l’educazione alla legalità, martedì 25 ottobre con inizio alle ore 9.30 presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila-Staffa” sito in Via Gramsci n. 53 a San Ferdinando di Puglia (BT) si terrà l’incontro dal titolo “CAPACI 30 ANNI DOPO - Giuseppe Costanza si racconta ai giovani”.

L’appuntamento, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” con il patrocinio della Provincia di Barletta-Andria-Trani e del Comune di San Ferdinando di Puglia, vedrà la presenza nelle vesti di ospite d’eccezione di Giuseppe Costanza, ex autista del giudice Giovanni Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci, che da anni porta nelle scuole di tutta Italia la sua testimonianza per trasmettere alle giovani generazioni che non hanno vissuto quei giorni drammatici del 1992 il senso profondo dell’impegno e del coraggio mostrati da figure eccezionali come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e dagli uomini e donne della scorta che, insieme ad essi, hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giovanni XXIII” Valentino Di Stolfo, del Dirigente Scolastico dell’IISS “Dell’Aquila-Staffa” Ruggiero Isernia, della Sindaca di San Ferdinando di Puglia Arianna Camporeale e del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani Bernardo Lodispoto, sono previsti gli interventi del vice Prefetto Alberto Monno, del vice Questore Raffaele Fiantanese, dell’assessora al welfare della Regione Puglia Rosa Barone e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia/Barletta-Andria-Trani Maria Aida Tatiana Episcopo.

A seguire ci sarà la testimonianza di Giuseppe Costanza, che parlerà ai giovani della sua esperienza al fianco del magistrato antimafia e risponderà alle loro domande.

Modera i lavori Maria Paola Fabiano, docente dell’IC “Giovanni XXIII”.

Comunicato Stampa Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”